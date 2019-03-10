حائل 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسيواصل مكتب العمل بحائل حملته التفتيشية لمتابعة قرار التوطين لسوق العمل، حيث أسفرت الحملة التي نفذت بمحافظة الحائط بمنطقة حائل عن توجيه 15 انذاراً، إضافة إلى ضبط 10 مخالفات أغلق على إثرها أحد المحلات من قبل مندوب البلدية وتسليم الوافد للجهات المختصة مع ثبوت محضر الواقعة.وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل فريح العياد أن الحملة تهدف إلى تعزيز ومتابعة الشكاوي بالمحافظة واتخاذ اللازم حيال متابعة سير العمل للعاملين بالقطاع الخاص بالمحافظة والمراكز التابعة لها، مشدداً علی استمرار الحملات التفتيشية بالمحافظات لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة لضبط وتحسين سوق العمل فيما يخص بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام الشباب والشابات الطموحين في المنطقة.وأكد العياد على عدم التهاون والتساهل في تطبيق أشد العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة والغير ملتزمة في أنشطة التوطين.من جانبه أكد المساعد لقطاع العمل بحائل صالح الاحمري أن هذه الحملات المتواصلة تأتي في إطار التأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط ولوائح الوزارة وقراراتها، حيث تم ضبط عدد من المخالفات من مخالفي نظام الإقامة والعمل وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم.// انتهى //10:44ت م0023