سـول 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسينتخب الكوريون الشماليون اليوم، برلمانًا جديدًا، وذلك للمرة الثانية تحت حكم الزعيم كيم جونج أون.وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء: "إن الناخبين سيدلون بأصواتهم لصالح مرشح وحيد لعضوية "مجلس الشعب الأعلى" (البرلمان) في كل دائرة انتخابية". وتجرى انتخابات "مجلس الشعب الأعلى" كل 5 سنوات. وجرت أول انتخابات في عهد كيم، في التاسع من مارس عام 2014. ويتم انتخاب 687 مشرعًا لفترة خمس سنوات.وأضافت "يونهاب" من المتوقع إعلان النتائج خلال يومين، حيث أدلى 57% من الناخبين بأصواتهم بحلول منتصف النهار (بالتوقيت المحلي).// انتهى //10:46ت م0024