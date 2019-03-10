نجران 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واستنظم جامعة نجران ممثلة بعمادة شؤون الطلاب شطر الطالبات غداً، ورشة عمل بعنوان "فن طي الورق" بالآوريغامي اليابانية، وذلك بمبنى كلية اللغات والترجمة.وتهدف ورشة العمل إلى تعريف المتدربات على نشأت وتقاليد طي الورق، والمواد المستخدمة، والأدوات المساعدة، وأنواعه، وأنماطه، والقيام بتطبيق عملي لكيفية صناعة النماذج والتصاميم المختلفة باستخدام تقنيات طي الورق.// انتهى //10:59ت م0027