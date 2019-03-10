صامطة 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واستنظم غرفة جازان بالتعاون مع الكلية التقنية بمحافظة صامطة وصندوق الموارد البشرية "هدف" يوم غدٍ, ضمن مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان رئيس اللجنة العليا للتوطين "مكن لمستقبل زاهر", دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة المبيعات الحديثة"، وذلك بمسرح كلية التقنية بصامطة.وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة جازان هادي أحمد شراحيلي أن الدورة تهدف لإكساب المتدربين من أبناء وبنات محافظات الشروط الحدودي بجازان "صامطة والطوال والحرث" على مدى ثلاثة أيام, أهم المهارات المعرفية, وأسس وطرق البيع الحديثة, والفرق بين التسويق والبيع ومراحل عملية البيع, وكيفية إقناع العميل بالمنتج والخدمة, وطرق الحوار ومهارات التعامل مع العميل، مشيراً إلى أن هذه الدورة تقدم لثلاث محافظات الطوال، وصامطة، والحرث، وسيتم التسجيل عن طريق الرابط : bit.ly/2CP8yTO .// انتهى //11:03ت م0028