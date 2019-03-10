رام الله 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، خبر إعلان دولة الاحتلال، الاستيلاء على 463 دونمًا من أراضي القدس وأطرافها، وتأكيدات دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك رفضها التام لقرار الاستيلاء ، وما يقوم به أفراد شرطة الاحتلال داخل المسجد الأقصى من استفزاز لمشاعر المسلمين وتدنيس لباب الرحمة، من خلال الدخول بأحذيتهم على سجاد الصلاة داخل باب الرحمة.وأولت اهتمامًا بتصريحات مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمفاوضات الدولية، جيسون غرينبلات، التي هاجم فيها السلطة الفلسطينية بسبب عدم قبول السلطة، قرار إسرائيل اقتطاع الرواتب التي تمنحها السلطة الفلسطينية لأسر الشهداء والأسرى، وداعه عن حق إسرائيل في قرصنة الأموال الفلسطينية.وأوردت صحف الأحد خبر تأكيدات منظمات الجالية الفلسطينية الفاعلة في الولايات المتحدة الأميركية، تمسكها بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني.ونشرت خبر ما زعمته بعض المصادر العبرية، أن السلطة الفلسطينية عرضت على إسرائيل آلية تحكيم دولي بينهما لحل قضية خصم عوائد الضرائب التي خصمتها إسرائيل.وتابعت صحف فلسطين خبر قرار المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر" إلغاء أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير عمر البرغوثي، والد الشهيد صالح، وتجميد تنفيذ القرار.// انتهى //11:09ت م0029