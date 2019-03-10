عرعر 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسأقام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية أمس، ندوة بعنوان "الخطاب الدعوي وأثره في حماية الشباب من الانحرافات الفكرية والغلو "، وذلك في جامع والدة سمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد في مدينة عرعر.وتناولت الندوة مدى ضرورة العمل الدعوي وأثره في بناء المجتمع الإسلامي، مشيرة إلى أهم صفات الداعية التي لا بد من توافرها وفي مقدمتها اخلاص العمل لوجه الله تعالى والتوكل على الله في أعماله الدعوية كافة، محذرة من أساليب بعض الجماعات المتطرفة ومن التأثر بها لدى عامة الناس، كما ينبغي على المسلم أن يرد كل ما فيه شبهة عن دينه ووطنه لأهل العلم ولا يتبّع أهل الأهواء والفتن والأحزاب.وقدم مدير فرع الوزارة بالمنطقة مطارد بن دخيل العنزي شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه اللا محدود لفرع الوزارة في إقامة جميع نشاطاته وبتوجيهاته المباركة للارتقاء بالخدمات المقدمة في المنطقة، ولمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على إقامة مثل هذه الندوات والبرامج التي تُعنى بتبيان وإيضاح دور الدعوة وأساليبها ودور الوزارة وجهودها المباركة في تطوير وتعريف المجتمع بعمل هذا الجهاز المهم, مقدماً الشكر والتقدير// انتهى //11:15ت م0032