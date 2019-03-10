عرعر 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم العميد علي بن فهد القحطاني , الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه مديراً لإدارة الدفاع المدني بالمنطقة .كما استقبل سموه مدير الدفاع المدني الأسبق بالمنطقة العميد مناحي مونس الرويلي .ورحب سموه بالعميد القحطاني متمنياً أن تشهد خدمات الدفاع المدني مزيداً من التطور والارتقاء بتوفيق الله ثم بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- .وقدم الأمير فيصل بن خالد الشكر والتقدير للعميد الرويلي على جهوده واخلاصه خلال فترة عمله بالمنطقة .من جانبهما عبر العميد القحطاني والعميد الرويلي عن شكرهما لسموه على دعمه المستمر لجهاز الدفاع المدني بالمنطقة ، داعين الله أن يحفظ الوطن وقيادته .// انتهى //12:36ت م0051