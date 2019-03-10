الرياض 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسأودع برنامج حساب المواطن، اليوم 2.5 مليار ريال لدعم مستفيدي الدفعة الـ 16 لشهر مارس من العام الجاري،إذ بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة عن الدفعة السابقة 16.6 مليون ريال، فيما بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق 84% ليصبح عددهم في هذه الدفعة أكثر من 12.5 مليون مستفيد وتابع.وبين المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني ،أن إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية بلغ أكثر من 37.3 مليار ريال بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 16 دفعة أكثر من 308 ملايين ريال.وأشار إلى أن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبينًا أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 ملايين مستفيد، ،فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر مارس أكثر من 1.4 مليون مستفيد.وأوضح القحطاني، أن الاستحقاق يتم احتسابه بناءً على إجمالي الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، مشددًا على أهمية تحديث المعلومات عندما يطرأ أي تغيير في الدخل والبيانات خلال 15 يومًا لتجنب عدم الاستحقاق في دفعة أبريل القادم عبر الرابط https://portal.ca.gov.sa/ .وأفاد المتحدث الرسمي للبرنامج، أن فريق خدمة العملاء بالبرنامج على أتم الاستعداد للرد على أي استفسار قد يواجه المستفيدين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر @Citizen_care ، أو عبر خدمة صوتك مسموع، أو بالاتصال على الرقم الموحد 19912.// انتهى //12:37ت م0052