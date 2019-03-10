بيروت 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسعاودت القوات الإسرائيلية انتهاكها للسيادة اللبنانية برًا، حيث باشرت ورشة فنية إسرائيلية، منذ صباح اليوم، بمؤازرة العشرات من الجنود الإسرائيليين، في إزالة السياج الشائك المحاذي للجدار الفاصل الذي أقامته قبل فترة قبالة بوابة فاطمة الحدودية، وصولاً حتى بلدة عديسة، متقدمة باتجاه الأراضي اللبنانية، وذلك بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، اليوم.ولفتت الوكالة إلى أنّ إزالة الجيش الإسرائيلي للسياج تمت وسط إجراءات أمنية مشددة، اتخذها الجيش اللبناني وقوّات "اليونيفل" في المنطقة.// انتهى //12:51ت م0053