عرعر 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية يوم أمس، ندوة بعنوان "الخطاب الدعوي وأثره في حماية الشباب من الانحرافات الفكرية والغلو"،وذلك في جامع والدة سمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد في مدينة عرعر، قمها أسامة بن زيد المدخلي، وعبدالله بن محمد النجمي.وتناولت الندوة أهمية العمل الدعوي، وأثره في بناء المجتمع الإسلامي، والجهود التي تبذلها المملكة منذ توحديها في العناية بالدعوة إلى الله وفق نهجها السليم في الداخل والخارج .وتطرقت محاور الندوة إلى صفات الداعية وفي مقدمتها إخلاص العمل لوجه الله تعالى والتوكل عليه في أعماله الدعوية كافة،إلى جانب التحذير من أساليب بعض الجماعات المتطرفة ومن التأثر بها لدى عامة الناس، إذ ينبغي على المسلم أن يرد كل ما فيه شبهة عن دينه ووطنه لأهل العلم، ولا يتبّع أهل الأهواء والفتن والأحزاب.// انتهى //12:55ت م0055