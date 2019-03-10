الرياض 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واساختتمت مساء أمس السبت الجولة الـ15 من منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة أربع مباريات جمعت الأنصار مع الهلال، والفتح مع الوحدة، والنصر مع الاتحاد، وأحد مع الأهلي.ونجح الهلال في تحقيق الفوز على مضيفه الأنصار بنتيجة 98-96 ورفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس، في حين وصل رصيد الأنصار إلى 21 نقطة في المركز الثامن بجدول الترتيب.وتمكن الفتح من الفوز على ضيفه الوحدة بنتيجة 91-80 ليتصدر جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، فيما ارتفع رصيد الوحدة إلى 23 نقطة في المركز السابع.وتمكن الاتحاد من الفوز على مضيفه النصر 82-79 في صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض، وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده النقطي إلى 27 نقطة في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد النصر إلى 27 نقطة في المركز الخامس.وعاد الأهلي من المدينة المنورة بفوز على مضيفه أحد 90-60 ليحتل المركز الثالث بـ28 نقطة، فيما جاء أحد في المركز الثاني برصيد 32 نقطة.// انتهى //12:56ت م0056