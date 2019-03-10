جدة 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسحقق برنامج " TAQADAM " لمسرعات الأعمال في نسخته الثالثة لهذا العام بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" نتائج مميزة في تزويد طلبة الجامعات السعودية وأعضاء هيئة التدريس والخريجين الجدد بالأدوات والدعم اللازم لإطلاق شركة قائمة على التكنولوجيا بنجاح من خلال التدريب على الأفكار والتسويق وجمع الأموال والتدريب على تصميم المنتجات .وأكدت الجامعة أن البرنامج الذي تستمر أعماله على مدى ثلاثة أيام قدم خدماته للشركات الناشئة حيث تتلقى الفرق المقبولة ما يصل إلى ٧٥٠٠٠ ريال في شكل منح للتمويل والوصول إلى مساحات العمل المشترك ، مشيرة إلى أنه تم إطلاق البرنامج في نسخته الأولى عام ٢٠١٦م وقد تخرج منه بنجاح ٣٩ شركة ناشئة ومنح أكثر من ٤،٥٠٠،٠٠٠ ريال في تمويل ابتدائي على أساس المنح .ونوهت الجامعة إلى أن البرنامج يرسخ الوعي بالعلامة التجارية وزيادة الاهتمام ببرنامج مسرع بدء تشغيل برنامج تكريم ، ويهدف لتعزيز دور جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" في بناء عقلية ثقافية للابتكار تسهم في اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار في المملكة وتشجيع المشاركة على قنوات التواصل الاجتماعي ، مركزاً على طلاب الجامعات السعودية ، ورجال وسيدات الأعمال ومجتمع جامعة الملك عبدالله الداخلي وذلك اسهاماً من "كاوست" في الاقتصاد القائم على المعرفة وتنمية عقلية الابتكار لدى الشباب .يذكر أن البرنامج تم تنفيذه من قبل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" وبنك ساب ، وذلك في تركيز على زراعة عقلية الابتكار للشباب حيث تم خلال البرنامج تدريب ٣٤٢ من رواد الأعمال ، وإبرام التعاون عبر الجامعات السعودية لأخذ البحوث من المختبر إلى السوق .// انتهى //12:59ت م0058