الرياض 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واستفقدّ معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل عدداً من مشروعات برنامج "سكني" للوحدات السكنية - تحت الإنشاء - بالشراكة مع المطورين العقاريين في جدة، وقف خلالها على سير العمل واطلع على تفاصيل المشروعات ونسبة الإنجاز فيها.والتقى معاليه خلال جولته القائمين على هذه المشروعات من المطورين والمقاولين المنفذين لها، مشددًا على أهمية العمل على تسليم هذه المشروعات، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها، بما يضمن تسليمها للمواطنين المستفيدين خلال الفترة القريبة المقبلة في إطار توفير السكن الملائم للمواطنين، ورفع نسبة تملكهم إلى 60% بحلول عام 2020، وإلى 70% بحلول عام 2030 ضمن أهداف برنامج الإسكان.وأكد معالي وزير الإسكان أن هذه المشروعات وغيرها التي بدأ تنفيذها في مختلف مناطق المملكة تؤكد الحرص على توفير خيارات سكنية ذات جودة وسعر مناسب، تلبي احتياج المواطنين المسجلين في قائمة وزارة الإسكان، إذ تتراوح أسعار الوحدات السكنية في مشروعات الوزارة للوحدات السكنية تحت الإنشاء من 250 ألف ريال إلى 750 ألف ريال.وبدأت جولة معاليه بزيارة مشروع "تلال الغروب" الذي تنفذه شركة ساني العامرية، الواقع بحي الأمير فواز في الجزء الجنوبي من مدينة جدة بالقرب طريق "جدة – مكة" على مساحة اجمالية بلغت 753.834م2، ويوفر المشروع 6.512 وحدة سكنية من نوع شقة بأسعار تبدأ من 262 ألف ريال، وبأقساط تبدأ من 875 ريال شهريًا ويحوي المشروع على عدد من المواقع المخصصة للمرافق الخدمية تشمل الخدمات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية، ليكون مشروعاً سكنياً متكاملاً يوفر لسكانه جميع ما يحتاجون إليه، ويتميز بتكامل البنى التحتية من شبكات الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات وشبكة الصرف الصحي ونظام تصريف الأمطار والمرافق العامة.وواصل معاليه جولته التفقدية لمشروع "أعالي جدة" الذي تنفذه شركة دار البيان، الواقع بحي الأمير فواز جنوبي جدة، على مساحة تتجاوز 880 ألف متر مربع، ويوفر ما يقارب 10 آلاف وحدة سكنية من نوع شقة، بأسعار تبدأ من 243 ألف ريال، وبأقساط تبدأ من 810 ريال شهريًا، ويحوي المشروع عدداً من المساجد والمدارس وروضات الأطفال، إضافة إلى الحدائق والملاعب والمرافق التجارية والعامة، ويوفر المشروع البنى التحتية اللازمة من شبكات الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات وشبكة الصرف الصحي ونظام تصريف الأمطار والمرافق العامة.// يتبع //13:00ت م0059

بعد ذلك زار معاليه مشروع "ربى جدة" الذي شرعت في تنفيذه شركة مكّيون، حيث ألتقى القائمين عليه وأطلع على الخرائط الأساسية للمشروع الممتد على مساحة تقدر بـ 95.553م2 في حي الأمير فواز جنوب جدة، ويوفر أكثر من 1300 وحدة سكنية من نوع شقة، بأسعار تبدأ من 294 ألف ريال، وبأقساط تبدأ من 981 ريال شهريًا، ويحوي مدارس تعليمية، ومساجد وحدائق وملاعب مخصصة للأطفال ومرافق تجارية، ومركزًا صحيًا، مع تكامل البنى التحتية من شبكات الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات وشبكة الصرف الصحي ونظام تصريف الأمطار والمرافق العامة.كما تفقد معاليه المشروعات الواقعة شمال مدينة جدة، حيث زار مشروع "فينان" الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا وبدأت الشركة المنفذة في استقبال طلبات حجز المستفيدين، كما زار الخيمة التسويقية وأطلع على التجهيزات المخصصة للمشروع الواقع شمال مدينة جدة بجوار مدينة الملك عبدالله الرياضية وعلى مقربة من طريق المدينة المنورة، بمساحة تتجاوز 171 ألف متر مربع، حيث سيتم من خلاله توفير 1407 وحدة سكنية من نوع شقة، وتتميز بتنوع التصاميم والنماذج التي يقدمها المشروع حيث تصل مساحات الوحدات السكنية إلى 245 متر مربع، وبأسعار تبدأ من 320 ألف ريال، وبأقساط شهرية مدعومة الأرباح تبدأ من 1069 ريال، ويضم المشروع مرافق خدمية متكاملة وحدائق عامة ومساجد، إضافة إلى مواقع مخصصة للمدارس.كما زار معاليه مشروع "الجوهرة ريزيدينس" شمال محافظة جدة، الذي يتميز بجودة التصميم واستراتيجية الموقع بالقرب من مدينة الملك عبدالله الرياضية وعلى مساحة تتجاوز 98 ألف متر مربع، ويوفر المشروع 990 وحدة سكنية من نوع شقق، ويعرض المشروع نموذجين لتصاميم الوحدات السكنية التي يقدمها وتبدأ أسعارها من 488 ألف ريال، كما يتميز المشروع بالإضافة إلى موقعه الاستراتيجي بتكامل البنية التحية، وتوفير الخدمات من مساجد وجوامع، إضافة إلى تخصيص مواقع للمدارس، وروضات الأطفال والمراكز الصحية، كما يضم المشروع مساحات للمسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، إضافة إلى المراكز التجارية.وتشهد جدة طرح وتنفيذ نحو 7 مشاريع سكنية مختلفة لتلبية احتياج المواطنين، توفر نحو 43.366 وحدة سكنية، على مساحة اجمالية تتجاوز 3.5 مليون متر مربع، فيما يواصل برنامج "سكني" حالياً بناء وتنفيذ 45 مشروعاً سكنياً جديداً في 16 مدينة في مختلف مناطق المملكة لتوفير خيارات سكنية متنوعة تتميز بأسعارها المناسبة التي تتراوح بين 250 ألف وحتى 750 ألف ريال، بضمانات وجودة عالية في التنفيذ، بالإضافة لإيجاد الشراكات مع المطورين العقاريين ومؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك لتسهيل حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب لهم، مع تكفل الدولة بتحمل الفوائد عن قيمة القرض العقاري بدعم يصل إلى 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وتخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5% لمستفيدي "سكني"، مع إمكانية التقسيط في مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء.// انتهى //13:00ت م0060