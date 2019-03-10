الدمام 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واساطلق مركز الكلى وزراعة الأعضاء في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية اليوم حملة توعوية بأهمية المحافظة على الكليتين سليمتين، تحت شعار "صحة الكلى لكل شخص في كل مكان" ، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للكلى الذي يعقد كل عام لتسليط الضوء على داء الكلى لنشر الوعي بهذا المرض وتثقيف المجتمع بأسبابه وأعراضه واضطراباته وكيفية الحماية منه والتعامل معه.وتتضمن الحملة التوعوية التي تقام فعالياتها لمدة ستة أيام في بهو المستشفى والمستوصفات الصحية الرئيسة بالدمام والخبر إضافة إلى مجمع الظهران التجاري، دعوة الزوار لإجراء الفحوصات المهمة للتأكد من سلامة الكليتين مع التوعية أن مرضى السكري والأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي بتلك الأمراض هم الأكثر عرضة عن غيرهم للإصابة باعتلال الكلى، وأن البدانة والتدخين من مسببات أمراض الكلى .كما تشمل الفعالية العديد من المحطات التوعوية التي تقدم الاستشارات والنصائح لاطلاع الأفراد والعائلات على سبل الوقاية والمحافظة على الكلى، والحلول المُثلى لتجنب المرض، وأهم طرق المحافظة على سلامة الكلى، إضافة إلى توزيع المطويات والنشرات التثقيفية والإجابة على الأسئلة والاستفسارات من الجميع ، وستقام على هامش الحملة مسيرة توعوية لمرضى الكلى تنطلق من المركز الترفيهي بالمستشفى .وتأتي استضافة مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام لهذه الحملة التوعوية ضمن مبادرة تستثمر الشراكة المجتمعية في تقديم الدعم والمساندة من خلال توفير الخيارات التوعوية والترفيهية لزيادة الثقافة الصحية في المجتمع.//انتهى//13:02ت م0061