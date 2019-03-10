عنيزة 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واساختتمت أمس، فعاليات مهرجان ألوان الربيع الثالث بمحافظة عنيزة، والمقام في منتزه الملك عبد العزيز بالمحافظة.وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان فهد بن سليمان الحصين أنه بتكاتف فريق العمل وتضافر الجهود ساهمنا بتنشيط الحركة الاقتصادية في المهرجان من خلال وجود أكثر من ١١٠ أسرة منتجة وما يقارب ٢٠ عربة أطعمة، إضافة إلى فتح المجال لعمل الشباب والشابات الوطن ومنح الفرصة لتقديم أفكار إبداعية تعزز من السياحة الداخلية مما يتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ م.وقال: إننا قدمنا خلال المهرجان الكثير من البرامج والفعاليات منها "أيهما أحسن " و " كنا ثم كنا " و " خذ لك معلومة " و " الرياضة النسائية " و " صور قلبي " و " البستان" و" حديقة الطيور والفراولة " و "النسج" ، كما قدمنا أركان توعوية مثل ركن " لجنة أصدقاء المرضى " و "رابطة عنيزة الخضراء " و " أصدقاء ذوي الإعاقة والسكر " و " التربية الخاصة " و " طب الأسنان والمختبرات " و " جمعية الخدمات الإنسانية " و" التبرع بالدم " و " خدمات الأحوال المدنية " و " الجوازات " و " قيادة المركبة " .وقدم الحصين شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية على دعمه اللامحدود، ولمحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم على متابعته الدائمة ولفريق العمل ولجميع الداعمين والمشاركين والمنظمين اللذين يعدون سر نجاح المهرجان وللزوار اللذين شرفونا بزيارتهم واهتمامهم.// انتهى //13:02ت م0062