تبوك 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واستنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بتبوك ممثلة بالقسم النسائي بعد غدٍ , لقاءً بعنوان " مفهوم العلاقة الإنسانية " ، وذلك في مقر اللجنة بحي الورود .وأوضحت مديرة القسم النسائي للجنة لمياء الحداد, أن اللقاء الذي يستهدف فتيات المرحلة الثانوية والجامعية, يهدف إلى كسب المهارات وتنمية القدرات التي تفيد المشاركات علمياً وعملياً في العلاقات الانسانية, مشيرةً إلى أن اللقاء سيتناول عددًا من المحاور أهمها: تعريفمفهوم العلاقة الإنسانية ومراتب العلاقات الإنسانية وأركان العلاقات ومعوقات العلاقات.// انتهى //13:04ت م0064