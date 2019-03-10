اجتماعي / لجنة التنمية الاجتماعية بتبوك تنظم لقاءً عن " مفهوم العلاقة الإنسانية"
الأحد 1440/7/3 هـ الموافق 2019/03/10 م واس
تبوك 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس
تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بتبوك ممثلة بالقسم النسائي بعد غدٍ , لقاءً بعنوان " مفهوم العلاقة الإنسانية " ، وذلك في مقر اللجنة بحي الورود .
وأوضحت مديرة القسم النسائي للجنة لمياء الحداد, أن اللقاء الذي يستهدف فتيات المرحلة الثانوية والجامعية, يهدف إلى كسب المهارات وتنمية القدرات التي تفيد المشاركات علمياً وعملياً في العلاقات الانسانية, مشيرةً إلى أن اللقاء سيتناول عددًا من المحاور أهمها: تعريف
مفهوم العلاقة الإنسانية ومراتب العلاقات الإنسانية وأركان العلاقات ومعوقات العلاقات.
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13:04ت م
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