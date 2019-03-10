القاهرة 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واستشارك مصر بوفد ترأسه الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في أعمال الدورة "63" للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، والتي تنطلق فعالياتها غدًا الإثنين بمدينة نيويورك الامريكية وتستمر حتى 22 من الشهر الجاري.وأشار المجلس القومي للمرأة في بيان اليوم، إلى أن الدكتورة مايا ستعرض تقريرًا عن إنجازات مصر في مجال النهوض بالمرأة وتمكينها وفقًا للتوصيات الصادرة عن الدورة 60 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة.// انتهى //14:18ت م0095