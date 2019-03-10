‏‎عرعر 03 رجب 1440 هـ الموافق10 مارس 2019 م واس‏‎شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, بمقر الإمارة اليوم, توقيع اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للسجون بالمنطقة ويمثلها مدير السجون بالمنطقة العقيد تميم بن فايز العمري. وأمانة منطقة الحدود الشمالية، ويمثلها أمين المنطقة المهندس شمام بن سعيدان الشمري.وتستهدف اتفاقية التعاون إشراك وتشغيل النزلاء في السجون في معالجة التشوة البصري في المنطقة.وأشار سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى أهمية هذه الاتفاقية لتشغيل النزلاء والاستفادة من خدماتهم واندماجهم مع المجتمع بشكل طبيعي وذلك كجزء من إصلاحهم وتأهيلهم, وتعزيز المسؤولية الوطنية تجاه النزلاء لتأهيلهم أثناء فترة تنفيذ المحكومية الخاصة بهم.منوهاً سموه بحرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على تهيئة جميع وسائل الراحة للنزلاء وتوفير المتطلبات الأساسية لهم، موجهاً بأهمية تكثيف البرامج التوعوية وإيجاد الفرص التعليمية والتدريبية المناسبة للنزلاء أثناء فترة محكومياتهم.‏‎ودعا سموه مديرية السجون وأمانة منطقة الحدود الشمالية بالالتزام بمبادئ ومفاهيم رؤية 2030 التي تستهدف استثمار قدرات بلادنا الكبيرة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله -.من جانبه دشن سمو أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, غرفة التحكم الخاصة بمعالجة التشوه البصري بالمنطقة، بحضور أمين المنطقة المهندس شمام الشمري ومستشار وزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس سعود فهيد التمياط.واستمع سموه لشرح عن غرفة التحكم التي تستهدف رفع كفاءة إدارة ومعالجة التشوهات البصرية بالمنطقة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال استخدام تقنيات حديثة وتطبيقات الكترونية لعملية الرصد الآلي لعناصر التشوه البصري، والتأكد من جودة الخدمات والمتابعة الدقيقة وتحليل البيانات ومعالجة العوائق وإزالتها وإغلاق البلاغات.‎// انتهى //14:19ت م0096