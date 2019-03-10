بريدة 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم, رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم طارق المطلق , يرافقه عدد من أعضاء مجلس الإدارة , وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة المهندس عمر العمر، الذين قدموا للسلام على سموه وتسليمه تقرير الشركة السنوي لعام 2018م.ورحب سمو أمير القصيم بهم ، مشيداً بالدور البارز لأسمنت القصيم في تحقيق عدد من المنجزات والأرقام في عدة جوانب مختلفة ، مشيراً إلى مدى أهمية دور الشركات في الدعم والتطوير والتنمية بالمنطقة لتؤدي دورها وتحقق الهدف المنشود من إقامتها فيما يعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن.وقال سموه : يحظى القطاع الخاص بالمملكة بدعم واهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، الذي يتزامن ويخدم رؤية المملكة 2030 ، موصيًا استمرار الشركة في سعودة وظائفها مما يتيح فرص عمل جديدة لشباب المنطقة ، متمنيًا سموه للشركة كل تقدم وازدهار لتطوير العمل في الشركة لتواكب التطورات المتنامية في مجال الإعمار والتشييد.من جانبه قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة على استقباله ودعمه لهم ، والاستماع إلى توجيهاته النيرة الرامية إلى تحقيق كل ما يخدم الشركة ويطورها ليعود ذلك بالنفع على المنطقة بشكل عام.// انتهى //14:20ت م0097