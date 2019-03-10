الدمام 03 رجب 1440 هـ الموافق10 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري ومدير سجون المنطقة الشرقية العقيد عبدالله بن علي النفجان وعدد من ضباط السجون.واطلع سموه خلال اللقاء على الخطط الاستراتيجية لتطوير السجون في المنطقة، ومتابعة تنفيذها طبقا لمراحلها المختلفة سعيا وراء الارتقاء نحو الأفضل والأصلح ومن بينها معالجة حالات التكدس وآلية ترحيل السجناء المقيمين إلى الإدارة العامة لسجن جدة بالشميسي بمنطقة مكة المكرمة وكذلك متابعة حالات المباني الجديدة ومن بينها إصلاحية الدمام.كما استعرض سموه وضع "البيت العائلي" في سجن الخبر بحلته الجديدة، الذي يحتوي على سبع شقق فندقية على أرقى مستوى بدأ تشغيلها فعليا اليوم.وأكد سموه ضرورة معالجة حالات التكدس ومتابعة ترحيل السجناء المقيمين بشكل آمن، وكذلك تهيئة المكان الذي يقيم فيه المحكومون والموقوفون على أن تتوفر فيه كافة الشروط التي تضمن للسجن حياة كريمة إنسانيا واجتماعيا وأمنيا، مقدراً سموه جهود مدير عام السجون وفريق العمل معه ومتمنياً لهم التوفيق.فيما قدم اللواء الأسمري شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على حرصه واهتمامه ومتابعته الدقيقة لكافة الأمور التي تتعلق بالسجناء والموقوفين وتوجيهاته, بمعالجة أي قصور أو أي ملاحظة في كافة سجون المنطقة، مبيناً أنه بناء على توجيهات سموه فقد تم وضع خطة عاجلة لسجون المنطقة الشرقية لمعالجة حالات التكدس في بعض السجون ومنها سجن محافظة القطيف، ونظراً لقدم المبنى فقد تم إنشاء فريق عمل استمر لمدة شهر وعشر أيام تم خلالها عمل خطة استراتيجية عاجلة تمثلت في نقل عدد من السجناء على مستوى المنطقة الشرقية وترحيل المقيمين منهم لسجن الشميسي بعد أن تم تهيئة المكان لاستيعاب أعداد المرحلين من سجون الشرقية، وبعد استكمال محتوياتهم سيتم ترحليهم مباشرة لتوفر كل الإمكانات المتعلقة بالترحيل في الشميسي.كما تم الانتهاء من مبنى جديد في سجن الدمام وتم تسكين السجناء السعوديين المنقولين من سجن القطيف إلى هذا المبنى وكذلك نقل إدارة مبنى سجن القطيف إليه ريثما يتم اكتمال المباني الموجودة في القطيف والتي تم إنجاز ما يقارب 80% منها.وأشار اللواء الأسمري إلى أنه تمت معالجة وضع المباني غير المستفاد منها في سجن الخبر وتم رفع الطاقة الاستيعابية فيه بنسبة 100% دون الحاجة للبناء ولله الحمد، مضيفاً أنه تم خلال هذا الأسبوع افتتاح البيت العائلي في سجن الخبر والذي سيتيح للسجين مقابلة أسرته.أما عن الخطة الاستراتيجية القريبة لسجون المنطقة الشرقية أشار اللواء الأسمري إلى وجود مبنى جديد يحتوي على مكاتب إدارية وبيوت عائلية أنجز منها ما نسبته 71%، ونظراً لتعثر المبنى فقد تم سحب المشروع من المقاول وسيتم إعادة طرحه عن طريق العروض المباشرة وقد لا يستغرق ثمانية أشهر بإذن الله تعالى.// انتهى //14:29ت م0099