الباحة 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسافتتح المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني اليوم، البرنامج التدريبي لمبادرة "تحسين وسائل الأمن والسلامة في المباني المدرسية", بمشاركة 140مشاركاً من منسقي ومنسقات الأمن والسلامة وقادة وقائدات المدارس.وأكد الدكتور الزهراني أن تلتزم المدارس بكل عوامل الأمن والسلامة المدرسية، مشيرًا إلى أهم الأدوار التي يقوم بها منسقو ومنسقان الأمن والسلامة وهو التثقيف لمنسوبي المدرسة كافة حتى تكون المسؤولية مشتركة من قبل الجميع، مشددًا على العمل في تنمية الحس الأمني واستشعار المسؤولية لعوامل الخطر والمهددات كافة التي من الممكن أن تهدد سلامة وأرواح أبنائنا الطلاب.يذكر أن هذا البرنامج نفذ من قبل أحد بيوت الخبرة الذي قام بمجموعة من الورش التدريبة ركزت على كيفية تحديد وتقييم المخاطر والتطلعات المستقبلية لصيانة أنظمة السلامة وأهم مهارات التواصل مع حارس المدرسة, كما ناقش المتدربين أهم الصعوبات وطرق التغلب عليها.// انتهى //14:33ت م0101