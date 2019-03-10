جيزان 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم , عضو الإفتاء والمشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشيخ محمد بن شامي شيبة , ومدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة عبدالله بن علي حمدي.وفي مستهل اللقاء رحب سمو أمير منطقة جازان بفضيلة عضو الإفتاء بالمنطقة , مقدمًا سموه التهنئة للحمدي بمناسبة تعيينه مديرًا عامًا للفرع , متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه خدمة لدينه ووطنه وكل ما يهم عمل الفرع بالمنطقة.وتسلّم الأمير محمد بن ناصر التقرير السنوي للعام 1439هـ , مستمعًا سموه لشرح مفصل عن أعمال وإنجازات الفرع والخدمات والمهام المناطة به لخدمة أبناء المنطقة والمقيمين بها , مشيدًا بالمهام والأعمال التي تضطلع بها فروع الإفتاء بمختلف مناطق وطننا العزيز في تبيان الحق للناس وتوضحيه ودرء الشبهات من خلال التوجيه والنصح والإرشاد.من جهتهما أعرب فضيلة عضو الإفتاء بمنطقة جازان , ومدير عام الفرع بالمنطقة , عن سعادتهما بلقاء سمو أمير المنطقة ، وما استمعا إليه من توجيهات سائلين الله تعالى العون والتوفيق للجميع.// انتهى //14:43ت م0103