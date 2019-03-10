جدة 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسبدأت الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم, ولمدة أسبوع بتقديم خدماتها المتنقلة للنساء والرجال في محافظة ميسان التابعة لمنطقة مكرمة المكرمة، في إطار تنفيذ القطاع لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكتب للأحوال المدنية.كما تقدم الوحدة المتنقلة خدماتها للرجال لمدة أسبوع في الكلية التقنية بمحافظة جدة ، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الخاصة بمبادرة "نأتي إليك" والموجهة لخدمة القطاعات الحكومية والخاصة في أماكن تواجدهم.وتقدم الوحدة المتنقلة خلال زيارتها خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".يذكر أن العديد من الوحدات المتنقلة تتواجد حاليًا في مختلف مناطق المملكة، لتقديم خدمات الأحوال المدنية بكل يسر وسهولة، واختصار الوقت والجهد على المواطنين والمواطنات.// انتهى //14:43ت م0104