ثقافي / "موطأ الإمام مالك والمنتقى لابن الجارود " ... درس علمي بتعاوني صامطة غداً
الأحد 1440/7/3 هـ الموافق 2019/03/10 م واس
صامطة 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس
ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة غداً, درساً علمياً في "موطأ الإمام مالك والمنتقى لابن الجارود " , وذلك في جامع الشيخ زيد المدخلي بالمحافظة.
ويأتي الدرس الذي يلقيه محمد بن محمد عكور ، بعد صلاة العشاء ، ضمن البرامج والفعاليات التي ينفذها المكتب خلال العام الهجري الحالي.
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15:31ت م
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