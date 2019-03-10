صامطة 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة غداً, درساً علمياً في "موطأ الإمام مالك والمنتقى لابن الجارود " , وذلك في جامع الشيخ زيد المدخلي بالمحافظة.ويأتي الدرس الذي يلقيه محمد بن محمد عكور ، بعد صلاة العشاء ، ضمن البرامج والفعاليات التي ينفذها المكتب خلال العام الهجري الحالي.// انتهى //15:31ت م0152