المنامة 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,405 بانخفاض قدره 3.08 نقطة عن معدل الإقفال السابق, فيما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 819.79 بارتفاع قدره 0.61 نقطة عن معدل أقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهم المتداولة مليون و 590 ألفًا و 859 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 507 آلاف و 60 ديناراً بحرينيًا تم تنفيذها خلال 67 صفقة.// انتهى //15:31ت م0153