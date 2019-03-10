دومة الجندل 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسعقد مسؤولو وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف ممثلاً بفرع الوزارة والمديرية العامة لخدمات المياه اليوم, لقاءً مفتوحاً مع أعضاء المجلس المحلي والبلدي بمحافظة دومة الجندل, بحضور المحافظ الدكتور طلال بن مشل التمياط, وذلك في قاعة الاجتماعات بالمحافظة.واستعرض اللقاء مبادرات ومشاريع وخدمات الوزارة في مجالات البيئة والمياه والزراعة بمحافظة دومة الجندل وإبراز جهود وأعمال الوزارة وقطاع توزيع المياه بالمنطقة وذلك بناء على توجيهات وحرص القيادة الرشيدة .ونوه محافظة دومة الجندل, بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للمشاريع التنموية الخدمية التي شملت جميع أركان هذا الوطن المعطاء لتواكب برنامج التحول الوطني 2020 تماشياً مع رؤية المملكة 2030 .وناقش المحافظ وأعضاء المجلس منسوبي الوزارة خلال اللقاء, مبادرات المشاريع التنفيذية والتشغيلية وما يقدم من خدمات لجميع المواطنين والمقيمين من خلال مكاتب خدمات العملاء بالمنطقة وكذلك من خلال الاتصال على الخط المباشرة 939 أو المشاريع التنموية التطويرية.من جانبه أكد المدير العام لخدمات المياه بمنطقة الجوف المهندس عبدالعزيز الطويرب, حرص وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في قطاع توزيع المياه بالمملكة على تطوير منظومتها، وأن القطاع يعمل على تسريع تنفيذ مشاريع الخدمات الرئيسة.// انتهى //15:32ت م0154