القاهرة 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، وفد غرفة التجارة الأمريكية، وبحثا سبل تعزيز ودعم علاقات التعاون بين البلدين، والارتقاء بمستوى التبادل التجاري والاستثماري بما يخدم مصالح الدولتين والشعبين.وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، في تصريح اليوم، أن الوفد استمع إلى شرح من شكري للمواقف المصرية تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية المختلفة، والتي تمثل قاسماً مشتركاً لاهتمامات كل من مصر والولايات المتحدة.// انتهى //15:33ت م0155