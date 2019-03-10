الجبيل 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واساختتمت اليوم, فعاليات الملتقى الرابع للجمعية السعودية للعلاقات العامة والإعلان الذي يقام تحت عنوان "العلاقات العامة والأزمات .. الأدوار والإستراتيجيات" خلال يومين في مركز الملك عبدالله الحضاري بالجبيل الصناعية، تحت رعاية الهيئة الملكية للجبيل وينبع.وقدمت مجموعة من الباحثات السعوديات تصورًا مقترحًا لإستراتيجية العلاقات العامة في إدارة أزمة المقيمين غير الشرعيين في المملكة, ومرت آليات بناء التصور عبر عدد من المراحل بداية من إجراء دراسة علمية للأزمة، مع مراعاة استيفاء خصائص التخطيط الإستراتيجي، والتركيز على الاتصال وعرض دراسات سابقة مابين عربية وأجنبية, حيث تناولت الخطة الإستراتيجية لأزمة المقيمين غير الشرعيين إعداد خطة اتصال قبل وقوع الأزمة، ودور وسائل الإعلام الرسمية، واستمرار المتابعة بعد انتهاء الأزمة، إضافة إلى الدور الوقائي وتحديد الأطر الإعلامية المتبعة.وانقسمت نتائج الدراسة إلى شقين، الأول يتمثل في نتائج تحليل النظم، والشق الثاني يتضمن نتائج الدراسة التحليلية التي كان من بينها مايتعلق بمسارات المعالجة.وجاءت هذه المشاركة التي قامت بإعدادها باحثات الدكتوراه: أمل محجي المطيري،و زينب صالح الهذال، وفاتن يتيم المنتشري، ولمياء حمدان العنزي، ومنى سالم القحطاني، ونوف كتاب العتيبي، وهند عامر العتيبي في إطار المشاركة بتقديم إستراتيجيات ومقترحات تناولت الحملة الوطنية الأمنية "وطن بلا مخالف" التي بذلت فيها أجهزة الدولة المعنية جهوداً لخلق بيئة سليمة في سوق العمل، والعمل على القضاء على المخالفات التي تشوه الاقتصاد وتعزز الجريمة والفوضى من خلال التهاون بالأنظمة والتعليمات، بهدف بناء وطن خالٍ من المخالفين.// انتهى //15:36ت م0156