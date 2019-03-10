بيروت 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع و 1,966 سلة غذائية، تزن 145 طنًا و484 كيلو غراما ،و3,932 فرشة على العائلات السورية اللاجئة في إقليم الخروب بمحافظة جبل لبنان، وفي بلدة الفاكهة بمحافظة البقاع، وفي بلدة برقايل عكار بمحافظة الشمال.وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب السوري في بيئات اللجوء.//انتهى//15:40ت م0157