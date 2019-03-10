القريات 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسافتتح محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر اليوم, فعاليات "ملتقى تكامل الثالث" والمعرض المصاحب له، المقام بالكلية التقنية بالقريات, بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.واستمع المحافظ من عميد الكلية التقنية بالقريات المهندس ياسر عسيري, لشرح عن الملتقى والأنشطة المقامة خلاله، ثم قُدم عرض تناول طريقة التعديل على السيارات من التقنية الميكانيكية بالكلية.كما افتتح الجاسر حملة "دماؤنا فداء أبطالنا" دعما لأبطالنا البواسل في الحد الجنوبي، ثم تجول في ردهة الموهبة والتوظيف التي تحتوي على مجموعة من الأركان المتنوعة مابين الثقافة والفنون وأركان الأسر المنتجة الحرفية, وصيانة الجوال, كما شاهد ردهة التوعية التي تضم مشاركة سبع عشرة جهة حكومية توعوية وأمنية.بعد ذلك شاهد الحضور خلال الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة عرضا مرئيا شمل التقرير الختامي لملتقى تكامل بنسخته الثانية، ثم ألقى عميد الكلية التقنية كلمة رفع فيها شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة على الدعم الذي تتلقاه الكلية من سموهما، مبيناً أن الملتقى يسعي لتحقيق أربعة أهداف رئيسية هي " ترسيخ الفكر الوسطي وفق الكتاب والسنة للمتدربين وجميع أفراد المجتمع، زيادة الوعي والحس الأمني والإداري لدى المتدربين وجميع أفراد المجتمع، تثقيف وتعريف المجتمع بالتقنيات الحديثة وسبل الاستفادة منها ، تنمية وتشجيع المواهب الناشئة للمتدربين وجميع أفراد المجتمع ".وبين المهندس العسيري, أن الكلية تسعى لخدمة أبنائها المتدربين وأبناء المجتمع لا سيما أن مثل هذه الملتقيات تأتي ضمن خطة الكلية، مثمناً ما توليه حكومتنا الرشيدة من دعم غير محدود لقطاع التدريب والتعليم بشكل عام وللمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.ونوه محافظ القريات بالدور الذي تقوم الكلية تجاه أبناء المجتمع لحمايتهم من الانحراف الفكري من خلال إقامة هذا الملتقى الثالث، معبراً عن فخره بما شاهده من تميز واهتمام ، مقدما شكره لعميد الكلية وفريق عمل الملتقى.// انتهى //15:40ت م0158