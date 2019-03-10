جازان 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسزار مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني اليوم، مركز البحوث والدراسات البيئية بمقر كلية العلوم في المدينة الجامعية، وتفقد معمل البيئة النباتية، ومعمل الكيمياء البيئية، ومعمل الحشرات، والمعمل المركزي، ومعمل الأحياء الدقيقة، ومحطة الأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المشتل الطبيعي، والبيت الزجاجي وهو عبارة عن مشتل يتم فيه التحكم بأنماط المناخ لغرض الدراسة والبحث العلمي .واستمع معاليه خلال الجولة ، إلى شرح مفصل من المشرف على المركز الدكتور زرّاق بن عيسى الفيفي، عن مهام المركز والأعمال والأبحاث والمرافق التي يشرف عليها المركز.وأوضح الدكتور القحطاني، عقب الجولة ، أن مركز البحوث والدراسات البيئية يعمل على تقديم خدمة متخصصة للمملكة ولمنطقة جازان على وجه الخصوص لميزتها الزراعية من خلال دعم وتشجيع إجراء البحوث التطبيقية والأساسية والتعاون العلمي في مجال البيئة مع المراكز البحثية المحلية والعالمية، وإنتاج علمي متميز في العلوم البيئية المختلفة.//انتهى//15:51ت م0160