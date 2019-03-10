الرياض 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واستنطلق غداً مباريات الجولة الـ 28 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم ، بلقاء وحيد يجمع العدالة ثالث جدول الترتيب بـ 45 نقطة ونظيره الوشم الثامن عشر بـ 28 نقطة ، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.وتتواصل مباريات الجولة بعد غدٍ بأربع مباريات ، تجمع فريق القيصومة مع نجران على ملعب نادي الباطن ، وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ، يلتقي ضمك الوصيف مع ضيفه النهضة .وعلى ملعبه في الخرج ، يستضيف الشعلة نظيره الطائي ، وأخيراً يستضيف هجر نظيره جدة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.// انتهى //15:51ت م0161