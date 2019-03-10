أبها03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واستنطلق غدًا منافسات الأولمبياد الثقافي الأول لطلاب الجامعات السعودية، الذي تستضيفه جامعة الملك خالد، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، ويستمر إلى 7 رجب الجاري، بمقر الجامعة بالمدينة الجامعية في قريقر.وأكد معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أن الجامعة تحرص على استضافة مثل هذه الفعاليات الثقافية التي تنمي روح الإبداع والابتكار لدى أبناء الوطن، وتكشف عن المواهب الشابة والطاقات المتنوعة، بهدف تحفيزها نحو الإبداع والظهور.من جهته أوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية والمشرف العام على الأولمبيا الدكتور سعد بن محمد بن دعجم أنه سيتنافس في هذا الأولمبياد 16 جامعة سعودية، وأكثر من 237 طالبا، من خلال 20 مجالا مختلفا، بمشاركة 60 محكماً من مختلف الجامعات السعودية، كما يشمل برنامج الأولمبياد جولات سياحية وتعريفية لأهم المعالم في المنطقة.وعن المجالات المطروحة للتنافس أبان عميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور عبد الله بن منصور آل عضيد أنها تشمل حفظ القرآن الكريم، وأعذب تلاوة، والسنة النبوية، والسيرة النبوية، والإلقاء، واشرح، والمساجلة الشعرية، والشعر الفصيح، والشعر النبطي، والمسرح (مونو دراما)، والقصة القصيرة، والخط العربي، والرسم التشكيلي، والرسم الكاريكاتوري، والتصوير الضوئي، والتصوير التشكيلي، والفن الرقمي (التصميم)، والمسابقات الثقافية، والأفلام القصيرة، والخدمة المجتمعية؛ بمنافسات فردية وجماعية في مختلف مجالات الأولمبياد .وستسلم الجامعة الفائزة راية الأولمبياد في حفل الختام.// انتهى //15:53ت م0162