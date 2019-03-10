الجزائر 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسسلم ثلاثة إرهابين أنفسهم للسلطات العسكرية بتمنراست جنوب الجزائر وبحوزتهم ثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف واثنتا عشرة قذيفة هاون عيار 82 ملم وست عشرة قنبلة يدوية مع ثلاثة عشر مشعلاً وكمية من الذخيرة.وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن عناصر مشتركة من الجيش والجمارك بمدينة ببرج باجي مختار اكتشفت مخبأ للأسلحة يحتوي على بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف و 100 قذيفة هاون عيار 82 ملم وخمس قذائف صاروخية ار بي جي 2.// انتهى //15:54ت م0163