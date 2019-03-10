الجزائر 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واستشارك الجزائر في أعمال الدورة الرابعة عشرة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة لها المقرر انعقادها غدًا بمدينة الرباط المغربية.وأفاد بيان لمجلس الأمة الجزائري اليوم, بأن وفدًا عن مجلس الأمة والمجلس الشعبي سيمثلون الجزائر في هذه الاجتماعات التي ستبحث عدة موضوعات وقضايا تهم العالم الإسلامي من بينها الوضع في فلسطين ومكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة وإعادة التأكيد على الحق الشرعي في مقاومة الاحتلال والعدوان الخارجي وموضوع قدرات النساء في حل المشكلات والنزاعات المحلية والإقليمية وتفعيل ودعم المؤسسات الاقتصادية النشطة في مجال التنمية في العالم الإسلامي وتعزيز مكانة الشباب في العالم الإسلامي، إضافة الى موضوع الانتهاكات الجارية لحقوق الإنسان ضد مسلمي الروهينغيا في ميانمار.// انتهى //15:58ت م0165