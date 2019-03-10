جدة 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسأقرّ صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة العليا لمنتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي ، البرنامج العلمي والمحاور الأساسية للمنتدى ، الذي سينطلق بالعاصمة المقدسة في الـ 26 من شهر مارس الجاري.جاء ذلك خلال ترؤس الأمير بدر بن سلطان ، بمقر الإمارة في جدة ، اجتماع اللجنة التنفيذية للمنتدى ، بحضور رؤساء اللجان ، حيث تخلله استعراض الترتيبات والاستعدادات للمنتدى ، ومحاور المنتدى التي ستركز على التنمية الحضرية ، والخدمات العامة والبنية التحتية ، والنقل والخدمات اللوجستية ، والابتكار في الحج والعمرة.وسيشارك في منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي ، نخبة من المتحدثين الرئيسيين في عِدة حلقات نقاش ، يتخللها عرض للفرص الاستثمارية التي يمكن للقطاع الخاص تبنيها.يُذكر أن منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي الذي عقدت دورته الأولى في جدة العام الماضي ، جاء بعد دمج الفعاليات الاقتصادية في المنطقة تحت مظلة واحدة رغبة من إمارة منطقة مكة المكرمة ، في توحيد جميع الفعاليات والأنشطة الاقتصادية واضطلاعها بدورها في تطوير المحافظات اقتصادياً ، وعمرانياً ، والعمل على تنمية الخدمات العامة فيها ورفع كفاءتها.وحظي المنتدى في نسخته الأولى ، بمشاركة شخصيات بارزة ومتحدثين من مختلف القطاعات ، وسلطوا الضوء على أهم الفرص الاستثمارية والاقتصادية للمنطقة ، وأهمية تحقيق التنمية وتطوير أداء القطاعات ، والاستثمار في قطاع الصناعة وتنويع مصادر الجذب ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، ومتابعة الإجراءات الخاصة بهذا الجانب لتحقيق الريادة للمنطقة ، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، واستعراض الفرص الاستثمارية ، وإطلاق الحوافز للمستثمرين من خلال الاستفادة من عدة عوامل تتمتع بها المنطقة ، منها الموقع الجغرافي والأنشطة التجارية من خلال الموانئ المنتشرة على سواحلها ، إلى جانب وسائل الجذب السياحية التي تزخر بها عدد من مدن ومحافظات المنطقة ، مما جعلها مقصد للسياحة الداخلية طوال العام.// انتهى //17:17ت م0186