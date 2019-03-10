سكاكا 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019م واسافتتح معالي مدير جامعة الجوف إسماعيل بن محمد البشري فعاليات الملتقى التوعوي الأول لقيادة المرأة للسيارة، الذي تنظمه الجامعة تحت شعار ( نحو قيادة إيجابية آمنة ) التي انطلقت فعالياته برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بحضور عدد من قيادات الجامعة ورؤساء الأجهزة الحكومية المشاركة.وتجول معالي مدير الجامعة على أركان المعرض المصاحب، حيث اطّلعوا على مضامين تلك الأركان وطبيعة الخدمات التي ستقدمها للزوار، من خلال المعروضات والمحتويات التي تعزز الوعي المعرفي بالسلامة المرورية والقيادة الآمنة وكذلك التثقيف بقواعد السلامة المرورية، وذلك من خلال الكتيبات واللوحات وشاشات العرض وأجهزة المحاكاة وغيرها من الوسائل التي يتضمنها المعرض.وتستمر الفعاليات والمعرض حتى الخميس القادم، في صالة المعارض المجاورة لمجمع كليات البنات في مدينة سكاكا، خلال الأوقات الموضحة في جدول الفعاليات المعلن، حيث من المقرر أن تُعقد سلسلة تخصصية من الورش والمحاضرات والدورات للمجتمع، تتناول في مجملها أبرز ما يتصل بالقيادة ويعزز الوعي لدى المرأة السعودية بأساليب ومهارة قيادة السيارة، وتثقيفها بأهم أسس وقواعد القيادة الإيجابية الآمنة، وسبل السلامة، وتبصيرها بضوابط ولوائح وأنظمة المرور والسلامة، فيما تم تخصيص فعالية للطفل، يتم من خلال أدواتها توعية الأطفال بقواعد السلامة المرورية وغيرها من المفاهيم التي يجب غرسها في ثقافة الناشئة.يذكر أن أبرز الأجهزة الحكومية ذات الاختصاص المشاركة في الملتقى، هي : إدارات المرور، والهلال الأحمر، وأمن الطرق، والدفاع المدني، وفرع وزارة النقل، فضلاً عن عدد من شركات بيع السيارات، والبنوك، وجهات خاصة أخرى.ويمكن الاطلاع على عناوين الجلسات العلمية والبرنامج الزمني والدورات والورش التدريبية، من خلال زيارة موقع الجامعي.//انتهى//17:17ت م0187