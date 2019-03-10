الرياض 3 رجب 1440 الموافق 10 مارس 2019 واس.عقدت لجنة تسريع الطلاب الموهوبين في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض والتي يرأسها مدير عام التعليم الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي، اليوم لقاء توعويا عن مشروع نظام تسريع الطلاب الموهوبين، وذلك في مدارس الفرسان الأهلية في حي النزهة.وسيبدأ المشروع في 2 شعبان 1440هـ لجميع الطلبة المعنيين بعملية التسريع، وعددهم (53) طالبًا وطالبة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، بحضور عدد من آباء وأمهات الطلاب المرشحين.وأوضح عضو لجنة التسريع في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض سلطان الشيبان، خلال اللقاء أن اختبارات نظام التسريع هي اختبارات مركزية تصدر من وزارة التعليم في وقت زمني محدد وجدول موحد للمناطق التعليمية كافة، وعلى الطالب المرشح لها الاستعداد من خلال مذاكرة المقررات المتضمنة في الاختبار.وبين الشيبان أن الطلبة المسرعون من الصف الرابع إلى السادس الابتدائي عليهم مذاكرة مواد الصف الخامس الابتدائي، حيث قسم الاختبار إلى خمس مواد وهي: "الرياضيات، اللغة العربية، التربية الاجتماعية والوطنية، العلوم، والتربية الإسلامية" في كامل المقرر للفصلين الدراسيين، أمّا الطلبة المسرعون من الصف الأول المتوسط إلى الثالث المتوسط فعليهم مذاكرة مواد الصف الثاني المتوسط، وقسم الاختبار إلى ست مواد وهي: "الرياضيات، اللغة العربية، التربية الاجتماعية والوطنية، العلوم، التربية الإسلامية، واللغة الإنجليزية" في كامل المقرر للفصلين الدراسيين، مشيرًا إلى أنه يقصد بالتربية الإسلامية مجموعة مواد الحديث والفقه والتوحيد، ولاجتياز اختبارات التسريع هناك شرطان، هما أن يحقق المرشح 75 في المائة معدلا عاما، و50 في المائة من درجة الاختبار في كل مادة دراسية.وفي ختام اللقاء استقبل عضو لجنة التسريع في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض استفسارات الطلاب وأولياء أمورهم لإبداء والإجابة الإجابة عنها، تلا ذلك إطلاق مدارس الفرسان الأهلية مبادرة متمثلة في برنامج تدريبي للطلاب المرشحين بالمجان، سواء بالحضور إلى المدرسة في الفترة المسائية أو عبر الرابط الإلكتروني الذي سيتاح في موقع المدارس.يذكر أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أعلنت في وقت سابق أسماء الطلاب الذين اجتازوا مقياس التعرف على الموهوبين "مقياس موهبة"، الحاصلين على أعلى 2 في المائة من مجموع الطلاب في المرحلتين الابتدائية ويبلغ عددهم نحو 31 طالباً وطالبة، والمتوسطة ويبلغ عددهم نحو 22 طالباً وطالبة في المدارس الحكومية والأهلية، المرشحين لدخول نظام تسريع الطلاب للعام الدراسي الجاري 1439هـ/1440هـ، وفق الشروط والإجراءات الموضحة في الدليل الإجرائي لتسريع الطلاب، المتضمن اعتماد تطبيق نظام تسريع الطلاب والطالبات الذين أبدوا تفوقا غير عادي.//انتهى//17:21ت م0188