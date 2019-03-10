القاهرة 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسوافق مجلس النواب المصري بأغلبية الأعضاء على ترشيح الفريق كامل عبد الهادي فرج الوزير للتعيين في منصب وزير النقل.وقال رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، في الجلسة العامة التي عقدت اليوم، إنه وفقًا للمادة 147 من الدستور والمادة 129 من اللائحة الداخلية للمجلس، فلرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء ويرسل كتابًا بذلك لمجلس النواب ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية، وتكون الموافقة على اجراء التعديل جملة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء.وأضاف رئيس المجلس: " وصلني أمس كتاب من رئيس الجمهورية يخطرني فيه بترشيح الفريق كامل الوزير لتعيينه في منصب وزير النقل ".// انتهى //17:24ت م0189