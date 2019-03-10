الصياهد 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسأعلنت لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة اليوم، نتائج منافسات فئة (30 جمل - شقح)، حيث توجت بالمركز الأول منقية هادي عبدالله الدوسري، فيما حلت في المركز الثاني منقية بداح مناحي الدوسري، وذهب المركز الثالث من نصيب موسى عبدالعزيز الموسى ، فيما جاء المركز الرابع من نصيب منقية محمد بن نايف بن شوية، وحققت منقية براك صالح الدوسري المركز الخامس.من جهة أخرى، تقام غدًا الاثنين منافسات (50 جمل – شقح) بعد أن تجاوزت المنقيات المشاركة الفحوصات الطبية، وفحوصات تأكد خلوها من العبث.وكانت لجان التحكيم الأولية استقبلت اليوم المنقيات المشاركة في فئة (30 جمل - حمر)؛ تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية لها غدًا الاثنين، قبل دخولها المنافسات بعد غدٍ الثلاثاء.// انتهى //17:28ت م0190