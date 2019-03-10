أبها 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، ممثلاً في إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بخميس مشيط يوم غدٍ، بالجامع الكبير بتندحة بعد صلاة المغرب ندوة علمية ضمن مبادرة (تحصين الفكر) بعنوان: مسؤولية الأسرة في تعزيز قيم الانتماء والمواطنة، يقدمها كل من: الشيخ عامر بن بنوان العنزي، والشيخ حسين بن يحيى معافا ويدر الندوة فضيلة مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بأحد رفيدة الشيخ سعيد بن علي آل وعلة.وسيتناول الشيخ عامر العنزي في الندوة من الجانب الشرعي أربعة محاور هي مفهوم الانتماء والمواطنة، والانتماء والمواطنة في الكتاب والسنة، ودور الأسرة في تعزيز مفهوم الانتماء والمواطنة، والآثار المترتبة في تعزيز قيم الانتماء والمواطنة، بينما يتحدث في الجانب الاجتماعي الشيخ حسين معافا مستعرضاُ دور الأسرة في توجيه الأبناء، ومقومات الأسرة الناجحة، وصلاح المجتمع بصلاح الأسرة.و تأتي هذه الندوات ضمن سلسلة متصلة لبرنامج "الأمن الفكري" الذي أطلقته الوزارة بمختلف فروعها في مناطق المملكة، بتوجيهات ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في إطار مشروع ترسيخ الانتماء والمواطنة، وحماية الناس من الأفكار الضالة، ونبذ الغلو والتطرف، ونشر رسالة الوسطية والاعتدال، ومحاربة الجماعات الإرهابية عبر منابر الوزارة الدعوية والتي يأتي في مقدمتها المسجد.// انتهى //17:29ت م0191