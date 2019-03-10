الرياض 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واستبنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" مبادرةً في إطار تعزيز دورها في دعم المصرفية الإسلامية عبر برامج تستهدف تطوير القوى البشرية الوطنية المتخصصة في هذه الصناعة وتأهيل حديثي التخرج من الكليات الشرعية للعمل في القطاع المصرفي، وتحقيقاً لمستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.وترعى المؤسسة برنامجاً تدريبياً في مجال المصرفية الإسلامية تنظمه الأكاديمية المالية في الرياض خلال الفترة من 10 مارس إلى 2 مايو 2019م، بمشاركة 40 متدرباً من حاملي المؤهلات الشرعية الجامعية.وأوضحت "ساما"، أن البرنامج سيستمر لمدة شهرين، ويحتوي على ثماني دورات تدريبية متنوعة في مجال المصرفية الإسلامية، تتركز على بناء المفاهيم والمبادئ الأساسية في المصارف العاملة في هذا القطاع، والتعريف بالبيئة القانونية للعمل المصرفي الإسلامي، وصِيَغ التمويل والخدمات المصرفية الإسلامية، إلى جانب التعريف بالعمل المصرفي الإسلامي في المملكة، والتطورات والتحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي. وستتضمن الدورات التدريبية أيضاً دراسة حالة لمنتج مالي إسلامي، وآليات التدقيق والرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية. كما سيشتمل البرنامجُ على تطبيقٍ عمليٍ من خلال إلحاق المتدربين في البنوك السعودية لتطبيق ما تمت دراسته في الدورات.// انتهى //17:32ت م0192