الرياض 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسنفذ القسم النسائي بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخالدية التابعة لمركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج، خلال الشهر الحالي، دورتين تدريبيتين حضرها 45 مستفيدة من سيدات الحي.وتحدثت المدربة بتلاء آل جويعد في الدورة الأولى " دراسات جدوى المشاريع الصغيرة"، عن كل مايخص مفهوم المشاريع الصغيرة وعرضت نماذج عنها، بالإضافة إلى شرح كيفية بدء المشروع وتحديد أساسياته ومراحله، بينما قدمت المدربة عزة الحويطي في الدورة الثانية "التسويق الالكتروني" نبذة تعريفية عن أهمية التسويق ومجالاته ووسائل الحماية من اخطاره والخطوات الثلاث لنجاحه.وقد صاحب الدورتين العديد من العروض المرئية والتطبيقات مع المتدربات، وفي ختام كل دورة قدمت مشرفة القسم باللجنة رفعة الدوسري دروع الشكر والتقدير للمدربات وشهادات الحضور للمتدربات .يذكر أن هذه البرامج التدريبية تعد إحدى البرامج التنموية والاجتماعية التي تنفذها مراكز ولجان التنمية الاجتماعية طوال العام لسد احتياجات المجتمع المحلي ، ومشاركة الأهالي في تلمس احتياجاتهم .// انتهى //17:35ت م0194