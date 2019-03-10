جدة 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسدشّن معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان بمقر الجامعة اليوم ، المنتج النهائي لـ "عربة جدة الذكية للطعام" ، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبيد آل مظف , وعدد من عمداء الكليات ومسؤولي الجامعة.واطلع الدكتور الحميدان على مكونات العربة وأهم مميزاتها وأحدث التقنيات والمواصفات الفنية والصحية لتهيئتها للانطلاق كأول عربة ذكية متنقلة للطعام في جدة.من جانبه أبان مدير مركز الإبداع وريادة الأعمال بالجامعة الدكتور هشام عبدالله النمر أن هذا المشروع جرى تنفيذه بأيدي وسواعد أساتذة جامعة جدة , وبالتعاون بين كلية الهندسة وكلية العلوم وكلية الحاسبات وكلية الأعمال ، لتصنيع هذه العربة بأفكار إبداعية وعلى أحدث المعايير الذكية.وأشار إلى أنها اشتملت على برامج عملية لتوليد وتحليل المعلومات ومراقبة السلع المباعة ، وأنظمة إضاءة وألياف ضوئية موفرة للطاقة ، وتطبيقات إلكترونية فائقة السرعة ، وكذلك أنظمة متقدمة للتخلص من النفايات والمياه المستعملة ، ونظام قائم على الطاقة الشمسية ، وربط العربة بالعملاء والجهات الرقابية ، إلى جانب أفران متطورة تحقق أعلى درجات السلامة ، وأنظمة تهوية متطورة.وبين النمر أن هذا المشروع يأتي كأحد الخطوات العملية ، ضمن رؤية المملكة 2030 في دعم المنشآت الناشئة والصغيرة والأسر المنتجة ، وذلك من خلال تطوير نماذج عملية ومبتكرة تسهم في خلق فرص عمل متنوعة لرواد الأعمال الشباب.// انتهى //17:42ت م0195