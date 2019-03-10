مكة المكرمة في 03 رجب 1440 ه الموافق 10 مارس 2019 م واسعقد معهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة أم القرى بالتعاون مع مركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العربية وبالشراكة مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة اليوم اللقاء التنسيقي للتخطيط اللغوي في الحرمين الشريفين وذلك بقاعة الملك فيصل التاريخية بالعابدية.وبين عميد المعهد الدكتور حسن بخاري أن للمعهد دور بارز في نشر اللغة وتعليمها للناطقين بغيرها مؤكداً أهمية التخطيط اللغوي للحرمين الشريفين وتضافر الجهود بين الجهات المشتركة في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن مشيداً بجهود المشاركين في اللقاء من كافة القطاعات الحكومية.فيما استعرض الأمين العام لمركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة الدكتور عبدالله الوشمي جهود المركز في خدمة لغة الضاد على المستوى الدولي، لافتاً إلى أهمية اللقاء الذي يساهم في خدمة اللغة العربية مبينا أن برامج المركز متنوعة وتأتي في مسارات متعددة الجوانب العلمية والتنسيقية، ودعم التأصيل النظري لنشر اللغة على نطاق واسع، موضحا أن ذلك مسؤولية الجميع بصفتها لغة القرآن الكريم التي نفخر بها.// انتهى //17:54ت م0198