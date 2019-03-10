الدمام 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسزار مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان اليوم، مدرسة فلسطين الابتدائية، وذلك للاطلاع على حزمة من البرامج والمناشط التي تنفذها المدرسة بما يتواكب والرؤية الطموحة للمملكة 2030، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات هي جزء لا يتجزأ من واجب القيادات التعليمية اليومية، لتحقيق الأهداف المنشودة التي ترسم ملامحها وزارة التعليم، خصوصاً وأنها تعزز من دور العلاقات الإنسانية القائمة بين القيادات التعليمية وزملائهم في الميدان التعليمي.ووقف الشلعان أثناء الزيارة على باكورة سير اليوم الدراسي بالمدرسة على تفاعل أبنائه الطلاب داخل الفصول، وصولاً لمروره على برنامج الاختبارات الدولية الــ times , ومناقشته أبنائه لأهمية هذه الاختبارات والفوائد التي تعود بالنفع عليهم وعلى الوطن، وعلى سير العمل الدراسي بالمدرسة .وفي ختام جولته قدم مدير التعليم شكره لقائد ومنسوبي المدارس على الجهود التي يبذلونها في سبيل الارتقاء بالتعليم، كما قدم الشكر لشركة أرامكو السعودية على ما تقدمه لتعليم المنطقة من مختلف أنواع الدعم والبرامج التي دائماً ما تترك خلفها قصص نجاح.// انتهى //18:12ت م0204