الرياض 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، رئيس الحزب الحاكم بجمهورية موريشيوس شوكت سودهن.وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.// انتهى //18:21ت م0206