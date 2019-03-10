الصياهد 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسجذبت العروض الفلكلورية والموسيقية والرقصات الشعبية من مناطق العالم كافة ، زوار قرية عالم الرحالة " النوماد " ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حالياً في الصياهد .وتتنوع العروض التي تستقبل الزوار مابين عروض في ممرات القرية وعروض على مسرح العرض الذي يتوسط أركان السوق الشعبي ، حيث تتوالى الفقرات المعروضة بحسب الفرق التي قدمت من 83 دولة للمشاركة في فعاليات المهرجان ، بحضور وتفاعل كبير من زوار القرية الذين حرصوا على إلتقاط الصور والفيديوهات التذكارية للعروض العالمية .يذكر أن فعالية عالم الرحالة افتتحت أبوابها للزوار يوم أمس ، وتضم عدة أركان بينها مضمار السباق وساحة رماية و ساحة مصارعة وساحة أوردو والقرية الشعبية وساحة الألعاب الذهبية التقليدية ومنطقة التصوير ، حيث تبدأ الفعاليات من الساعة الثالثة عصراً وحتى العاشرة مساءً.// انتهى //18:28ت م0208