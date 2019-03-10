ثقافي / عروض فلكورية عالمية تجذب زوار مهرجان الملك عبد العزيز للإبل
الأحد 1440/7/3 هـ الموافق 2019/03/10 م واس
الصياهد 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس
جذبت العروض الفلكلورية والموسيقية والرقصات الشعبية من مناطق العالم كافة ، زوار قرية عالم الرحالة " النوماد " ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حالياً في الصياهد .
وتتنوع العروض التي تستقبل الزوار مابين عروض في ممرات القرية وعروض على مسرح العرض الذي يتوسط أركان السوق الشعبي ، حيث تتوالى الفقرات المعروضة بحسب الفرق التي قدمت من 83 دولة للمشاركة في فعاليات المهرجان ، بحضور وتفاعل كبير من زوار القرية الذين حرصوا على إلتقاط الصور والفيديوهات التذكارية للعروض العالمية .
يذكر أن فعالية عالم الرحالة افتتحت أبوابها للزوار يوم أمس ، وتضم عدة أركان بينها مضمار السباق وساحة رماية و ساحة مصارعة وساحة أوردو والقرية الشعبية وساحة الألعاب الذهبية التقليدية ومنطقة التصوير ، حيث تبدأ الفعاليات من الساعة الثالثة عصراً وحتى العاشرة مساءً.
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18:28ت م
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