طرابلس 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسأكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، فينتشنزو تاليافيري، أهمية التنسيق الأمني مع السلطات الليبية، مشيرًا إلى أن عمل البعثة يرتكز على دعائم موجهة لأمن الحدود وخدمة المجتمع والإعلام.وأجرى وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، عميد خالد أحمد مازن، اليوم لقاءً موسعًا مع رئيس البعثة، لبحث عدد من القضايا والمسائل المتعلقة بعمل البعثة في ليبيا .وبيَّن وكيل الوزارة أهمية التنسيق مع مختلف المنظمات الدولية، ومن بينها بعثة الاتحاد الأوروبي، وحصر وتبويب كل الدعم المقدم من المجتمع الدولي.واختتم الجانبان على ضرورة التنسيق وتقنين الدعم وتوسيع قاعدة التشاور لكي تكون مخرجات عمل البعثة يتوافق مع متطلبات وزارة الداخلية، وعلى توقيع مذكرة تفاهم تتضمن أوجه الاتفاق المشترك.// انتهى //18:29ت م0209