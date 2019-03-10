الرياض 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واستنطلق غداً منافسات بطولة الهيئة الملكية للهيئات والمؤسسات لكرة القدم في نسختهـا التاسعة ، تحت إشراف و تنظيم الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية ، بمشاركة أكثر من 200 لاعب يمثلون 13 فريقا ، وذلك على ملعب الدانة في مدينة الجبيل الصناعية.و كانت اللجنة المنظمة للبطولة قد وزعت الفرق المشاركة على أربع مجموعات ، حيث ضمت المجموعة الأولى فرق " أمن المنشآت , الهيئة الملكية , شيفرون " ، فيما ضمت المجموعة الثانية " الأسطول الشرقي , كلية الجبيل , صدارة , معادن" ، و في المجموعة الثالثة "معهد الجبيل , شرة ساتورب , مرافق" ، بينما اسفرت القرعة عن وقوع "الكلية الجامعية , ساسرف , سابك" في المجموعة الرابعة .// انتهى //18:44ت م0212